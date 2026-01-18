Kuzey Marmara Otoyolu’nda Servis Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı

kuzey-marmara-otoyolu-nda-servis-minibusu-devrildi-11-yarali

KAZA KONTROLÜ KAYBETME SONUCU MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda, Boğazköy bölgesinde gerçekleşti. F.S. yönetimindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü, yağışlı hava nedeniyle oluşan kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

OLAY YERİNE HEMEN EKİP GÖNDERİLDİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan toplamda 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeni ile otoyolun Edirne yönündeki iki şerit kapatılırken, devrilen minibüsün kaldırılmasıyla birlikte trafik kısa süre sonra normale döndü. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

