Kuzey Marmara Otoyolu’nda Takla Atan Araç Kazası

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde, aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarpan başka bir araç, takla attı. Bu talihsiz kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay Adapazarı geçişi Korucuk Mahallesi mevkiinde, İstanbul istikametinde gerçekleşti. Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB 686 plakalı Toyota marka otomobil, önünde giden İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 plakalı Hyundai marka araca arkadan çarptı.

KAZANIN SONUÇLARI VE YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle Toyota marka otomobil takla attı. Bu kazada, sürücü Ö.F.İ. ile beraberindeki yolcular M.İ. ve A.Y.İ. isimli çocuklar, ayrıca diğer otomobilde bulunan yolcular B.T. ve Z.T. isimli çocuklar yaralandı. Durumun hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk etti.

TRAFFİK VE İNCELEME

Kazanın ardından bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ise trafik eski akışına döndü. Toplamda 2’si çocuk olan 5 yaralı ile ilgili inceleme süreci başlatıldı.