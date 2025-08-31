Kuzey Marmara Otoyolu’nda Tır Devrildi

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli içerisinde seyir halinde bulunan bir tır, lastiğinin patlaması sebebiyle devrildi. Bu olay, sebze kasalarının yola savrulmasına neden olurken, trafiğin durmasına yol açarak kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, kaza Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde Riva Tüneli içerisine meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

İ.Ç. idaresindeki 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tır, lastiğinin ani bir şekilde patlaması sonucunda direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve duvara çarparak devrildi. Bu kaza sırasında sürücünün hafif yaralandığı bildirildi. Olay sonrasında otoyolda trafik durma noktasına geldi ve durumu bildiren yetkililer olay yerine jandarma, itfaiye, ambulans ve otoyol ekiplerini sevk etti.

Devrilen tırın kaldırılması yaklaşık 1.5 saat sürdü ve bu süre sonunda yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme süreçleri başlatıldı.