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Kuzey Marmara Otoyolu’nda Trafik Kazası

TRAİFİK KAZASI KAZA YERİ ADAMIZLA DÖNDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli bölgesinde gerçekleşen üç aracın karıştığı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 civarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez geçişindeki Sevindikli mevkiinde meydana geldi.

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Ankara yönüne ilerleyen ve sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 81 AAC 004, 06 EFM 491 ve 34 FGK 420 plakalı otomobiller kaza yaptı. Kaza sonrası bazı araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kaza bildirimi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobiller içinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ortamın savaş alanını andırdığı kaza sonucunda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Kazada 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan ikisinin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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