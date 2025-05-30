Kuzey Marmara Otoyolu’nda Zincirleme Kaza

KAZA HÜKÜMDARLIĞI VE YANGIN ANLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy bölgesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kazaya karışan 2 araçta yangın çıktı. Araçların ateşler içinde yanma anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikametinde saat 10.00 civarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YANGIN MÜDAHALESİ

İddiaya göre, yolda seyreden 34 DNE 248 plakalı otomobil aniden yavaşladı. Yavaşlayan otomobile, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç ve arkadan gelen başka bir aracın çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada araçların içindeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç ve otomobil alev aldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

TRAFİK DÜZENİ VE YOLUN AÇILMASI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, kaza sebebiyle trafiği bir süre tek yönde kontrol altında tutarak yönlendirdi. Olay yerine gelen çekiciler, yanan araçları kaldırdıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazanın meydana geldiği esnada araçların alevler içindeki halleri cep telefonlarıyla kaydedildi.