Kuzey Marmara Otoyolu’nda Zincirleme Kaza yaşandı

KAZA ANINDA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sabah saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli bölgesinde, Ankara yönünde gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeki 06 FG 8056 plakalı tırın dorsesine, başka bir tır olan 55 EJ 683 plakalı kamyon çarptı. Sonrasında, kamyona hızla yaklaşan yabancı plakalı bir tır da arkadan çarparak zincirleme kazayı tetikledi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza sonucunda tır ve kamyon şoförleri araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayın duyulmasının ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından, yaralıları araçlarından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların durumu ağır olmadan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililerce inceleme başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ OLAYI ANLATTI

Kaza sonrası olayla ilgili görüş bildiren tır şoförü Servet Güler, “Sahurumuzu yaptık. Yakıt aldım, çıktım. Daha 500 metre gitmeden araç arkadan bir silkelendi. O an olayı tam anlayamadım. Aracı sağa park ettim. Baktım bana çarpmışlar. Ben durup yanına gidene kadar başka bir tır da ona çarptı. İki aracın şoförü yaralı. Durumları genel olarak iyi gibiydi.” şeklinde konuştu.

Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor