Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazada 4 öldü

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay anını güvenlik kamerası görüntüleri kaydetti. Bu görüntülerde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği ve sonrasında otoyolda savrulduğu anlar net bir şekilde ortaya çıkıyor.

KAZA SONRASINDAKİ SORUNLAR

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Yaralıların durumu ile ilgili olarak detaylı bilgilendirmeler yapılmaya başlanıyor. Bu tür kazaların önüne geçmek, yolların güvenliğini sağlamak için gereken bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.