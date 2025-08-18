Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazada 4 öldü

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay anını güvenlik kamerası görüntüleri kaydetti. Bu görüntülerde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği ve sonrasında otoyolda savrulduğu anlar net bir şekilde ortaya çıkıyor.

KAZA SONRASINDAKİ SORUNLAR

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Yaralıların durumu ile ilgili olarak detaylı bilgilendirmeler yapılmaya başlanıyor. Bu tür kazaların önüne geçmek, yolların güvenliğini sağlamak için gereken bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Hatay Havalimanı, 1 Eylül’de açılacak

Hatay Havalimanı, onarım çalışmaları sonrası 1 Eylül'de yeniden uçuşlara başlayacak. Vali Mustafa Masatlı, yolcu trafiğinin açılacağını duyurdu.
Ayhan Deliorman, Faruk Taymur’un manevi babası

Eskişehirli berber Ayhan Deliorman, 16 yıl önce tanıştığı zihinsel engelli Faruk Taymur’a özveriyle destek vererek onun bağımsız bir yaşam sürmesine katkı sağladı. Faruk artık kendi geçimini sağlıyor.

