Haberler

Kuzey Marmara Otoyolunda Kaza İki Ölü Beş Yaralı

KAZA VE CAN KAYBI

Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli geçişinde gerçekleşen kazada iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı. Kaza, 21.00 sıralarında Sevindikli mevkiinde Ankara yönünde meydana geldi. 06 CBP 476 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan U. (23), aynı yöndeki 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı. Olay sonrasında sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

ARAÇLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kaza neticesinde araçlar ciddi şekilde hasar gördü. 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudenur B. (26) kazada hayatını kaybetti. Bünyamin M. (36), üç yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve yanındaki Nilüfer U. (50) yaralı olarak kazadan kurtuldu. Kazanın ardından ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Jandarma ekipleri, trafikte düzeni sağlamak amacıyla kontrollü geçiş uyguladı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

Everest Dağı'nın doğu yamacında gerçekleşen kar fırtınası sonucu mahsur kalan bin kişiden 350'si kurtarıldı, 200'den fazla kişiyle iletişim kuruldu.
Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.