Kuzey Marmara Otoyolunda Kaza İki Ölü Beş Yaralı

KAZA VE CAN KAYBI

Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli geçişinde gerçekleşen kazada iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı. Kaza, 21.00 sıralarında Sevindikli mevkiinde Ankara yönünde meydana geldi. 06 CBP 476 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan U. (23), aynı yöndeki 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı. Olay sonrasında sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

ARAÇLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kaza neticesinde araçlar ciddi şekilde hasar gördü. 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudenur B. (26) kazada hayatını kaybetti. Bünyamin M. (36), üç yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve yanındaki Nilüfer U. (50) yaralı olarak kazadan kurtuldu. Kazanın ardından ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Jandarma ekipleri, trafikte düzeni sağlamak amacıyla kontrollü geçiş uyguladı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.