Kuzey, Meksika’ya 1-0 Kaybetti

AMİLLİ FUTBOL TAKIMINDAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı, oynadığı hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 yenildi. Üç oyuncu Merih Demiral, Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz, gösterdikleri mücadelenin yanı sıra sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade etti. Kenan Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından basına açıklama yapan Merih Demiral, “İlk yarı özellikle çok iyi top oynadık, 3-4 olacak maçtı, çok gol kaçırdık. İlk yarının sonunda şanssız bir gol yedik, futbolda olur böyle şeyler, ama iki maçtan çok iyi dersler çıkardık.” dedi.

GEÇİCİ GERGİNLİKLER HAKKINDA

Merih, maçtaki gerginlikler hakkında da bilgi verdi. “Meksikalılar biraz gergindi, bizi biraz gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığımızda, hazırlık maçı ve resmi maç fark etmiyor. O yüzden her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz.” diye belirtti. Deneyimli oyuncu, yoğun bir sezondan sonra kampa geldiklerini hatırlatarak, “Mental açıdan biraz zordu ama milli takıma geldiğinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

AZİZ SANCAR İLE BİR ARAYA GELMEK

Merih, bilim adamı Aziz Sancar ile ABD’de bir araya geldiklerini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. “Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan, onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor.” diyerek Sancar’ın kendileri için ilham kaynağı olduğunu aktardı. Merih, “Başkanımız da takımdaki futbolcular olarak, Aziz Sancar Vakfı’na gerekli katkımızı yapacağız.” diyerek vakfa destek vereceklerini belirtti.

YENİ DÖNEMDE HEDEF BÜYÜK

Yasin Özcan, maçla ilgili değerlendirmesinde, “İlk yarı çok iyi top oynadık, küçük bir konsantrasyon eksikliğinden gol yedik, bu bizi biraz düşürse de oyunu bırakmamaya çalıştık. Bu bir hazırlık maçı olsa da hazırlık maçı olarak görmüyoruz.” dedi. İlk kez milli takım forması giydiğini ifade eden Yasin, hocasına teşekkür ederek, “Eksiklerimi görme şansım oldu. Bu eksikleri en iyi şekilde düzeltecek, çalışarak devam edeceğim.” diye konuştu.

YENİDEN YOL ALMAYA HAZIRIZ

Demir Ege Tıknaz ise, “Milli takıma geldiğiniz her zaman müthiş bir duygu, çünkü burada aile ortamı var. Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Bu maç, eksiklerimizi görmemiz adına önemliydi.” sözlerini kullandı. Tıknaz, “Oyuncularımız çok üst düzey, en iyi şekilde çalışıp hocamızın takdirine bırakmak istiyorum.” diyerek, gelecek için motivasyonlarını artırdı.