Kuzey PAKİSTAN’da Sel Felaketi Sürüyor

YAĞMURLARIN NEDENİYLE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistan’ın kuzeyinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 330’a ulaşmış durumda. Bu şiddetli yağışlar, bölgedeki heyelanlar ve aniden meydana gelen sel baskınlarıyla büyük bir yıkıma yol açtı. Gece boyunca arama kurtarma ekipleri, sel ve heyelan nedeniyle yıkılan evlerden çok sayıda cansız bedene ulaştı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12 ve Azad Keşmir bölgesinde ise 11’e çıktığını bildirdi.

KAYIP SAYISI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Hayber Pahtunhva eyaletinin yetkilileri, şu anda 32 kişinin kayıp olduğuna dair açıklama yaptı. Ancak bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, zorlu hava koşulları ve hasar gören altyapı nedeniyle büyük güçlüklerle ilerliyor. Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülkedeki şiddetli yağışların 21 Ağustos’a kadar sürmesini bekliyor. Yetkililer, halkı olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.