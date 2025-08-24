Kuzey Tunçelli, 1500 metre altın madalya

BAŞARILI PERFORMANS

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 17 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı. Romanya’nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali gerçekleştirildi. Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik süresiyle birinciliği aldı.

ÇİFTER ŞAMPİYONLUK

Kuzey, böylece daha önce 800 metrede elde ettiği başarı gibi, 1500 metre serbestte de ikinci dünya gençler şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Bu sonuç, onun yüzme kariyerindeki önemli bir başarıyı daha temsil ediyor.