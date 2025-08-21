Kuzey Tunçelli Altın Madalya Kazandı

DÜNYA GENÇLER YÜZME ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA

Romanya’nın Otopeni kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest finalinde 7:46.52’lik derecesiyle altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, Türkiye’yi bu başarıyla gururlandırdı.

Kuzey Tunçelli, bu yılki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest müsabakasındaki 7:46.52’lik derecesi ile ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu olmayı başardı. Daha önce 2023 yılında İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanmıştı.

AVRUPA ŞAMPİYONALARI

Kuzey Tunçelli, ayrıca geçtiğimiz ay Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbestte üst üste ikinci kez, 1500 metre serbestte ise üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bu başarılı performansları, onun uluslararası arenada ne kadar yetenekli bir sporcu olduğunu gözler önüne seriyor.