Kuzey Tunçelli Altın Madalya Kazandı

KUZey TUNÇELLİ’NDEN TARİHİ BAŞARI

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda muhteşem bir başarı elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Romanya’da gerçekleştirilen şampiyonada, 1500m serbest stil finalinde mücadele eden Tunçelli, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Romanya’da düzenlenen bu etkinlikte, genç sporcu ikinci altın madalyasını kazanma başarısını gösterdi. 2023 yılı itibarıyla, 800m ve 1500m’de elde ettiği zaferle Kuzey Tunçelli, çifte zaferin mutluluğunu yaşıyor.

Ankara Fay Hattı Aktif, Risk Yüksek

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, uzmanlar fay hatlarına dikkat çekerek, Ankara'nın zayıf yapı stoku hakkında uyarılarda bulundu. Tehdit oluşturan faylar varlığını sürdürüyor.
Aksaray’da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ömer E., polisten kaçarken kaza yaptı. Daha önceki kaçışları nedeniyle tutuklanan sürücü, hastaneye sevk edildi.

