Haberler

Kuzey Tunçelli Altın Madalya Kazandı

MİLLİ YÜZÜCÜ KUZEY TUNÇELLİ ALTIN MADALYA KAZANDI

İstanbul’dan bildirildiğine göre, Romanya’nın Otopeni kentinde gerçekleşen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 1500 metre serbest finalinde ülkemizi temsil eden Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:48.81’lik derecesiyle altın madalya kazanmış durumda. Fenerbahçe Kulübü de bu başarıya ilişkin olarak, “Sporcumuz Kuzey Tunçelli ve antrenörü Aykut Çelik’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” açıklamasında bulundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti. Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, “Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbestte 14:48.81’lik derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’yi tebrik ediyorum. Şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde eden milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli’nin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Haberler

Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.