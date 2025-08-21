Haberler

Kuzey Tunçelli, Şampiyonada Altın Madalya Kazandı

KUZEY TUNÇELLİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, Romanya’nın başkenti Bükreş’in yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52’lik derece elde ederek birinciliği kazandı.

Fenerbahçeli milli yüzücü, bu kategoride üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısını gösterdi. Federasyon, bu başarıları için milli sporcuyu ve bu süreçte katkı sağlayan antrenörü Aykut Çelik’i kutladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Haberler

Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.