Kuzey Tunçelli, Şampiyonada Altın Madalya Kazandı

KUZEY TUNÇELLİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, Romanya’nın başkenti Bükreş’in yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52’lik derece elde ederek birinciliği kazandı.

Fenerbahçeli milli yüzücü, bu kategoride üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısını gösterdi. Federasyon, bu başarıları için milli sporcuyu ve bu süreçte katkı sağlayan antrenörü Aykut Çelik’i kutladı.