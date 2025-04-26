Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı İlaç Temasları

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25) çerçevesinde Erzurum’a gelen ilaç sektörünün önemli temsilcileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar’ın katılımıyla gerçekleşen program, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısına yönelik önemli ziyaretlerle başladı. İlk olarak, Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret eden heyet, burada Türkiye’nin doğal zenginliklerine dair gerçekleştirilen akademik çalışmaları inceledi. Ardından, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine (DAYTAM) giden sektör temsilcileri, yürütülen yüksek teknolojiye dayalı projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

STRATEJİK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaretlerin ardından, Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen “Türkiye İlaç Endüstrisi Strateji ve İş Birliği Zirvesi” ile program devam etti. Zirvede, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ev sahipliğindeki görüşmelere, ilaç sanayisinin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, yerli ve milli ilaç üretimine yönelik stratejik adımlar, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde masaya yatırıldı. Zirvenin en dikkat çeken konularından biri, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan İlaç Hammadde Üretim Merkeziydi. Bu merkezin, yerli ilaç üretiminde dışa bağımlılığı azaltacağı ve Türkiye’nin sağlık alanındaki Ar-Ge kapasitesini artıracağı stratejik bir yatırım olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMİ

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde; “Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve disiplinlerarası iş birliği anlayışıyla ilaç sanayisinin stratejik ortaklarından biri olmaya hazır” dedi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar ise üniversite ile sektör arasındaki bu tür yakın temasların, sağlık alanında katma değerli projelerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Zirvede, Türkiye’nin ilaç sektöründe rekabetçi bir konuma ulaşabilmesi için üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretimindeki rolünün vazgeçilmez olduğunun altı çizildi. Ayrıca, ortak çalışma alanlarının belirlenip somut projelerin geliştirilmesi konusunda da mutabakata varıldı.

– ERZURUM