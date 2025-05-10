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Kuzeyin Oğlu, Volkan Konak Ekranda

VOLKAN KONAK’IN PROGRAMI KANAL D’DE

Kuzeyin Oğlu, Volkan Konak’ın unutulmaz eserleri ve şiirleri anısına bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Poll Production by Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği program, ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir iz bırakan Karadeniz müziğinin büyük ismi Volkan Konak’ın sunduğu en sevilen bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

KONUKLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Volkan Konak, Türk halk müziği repertuarında önemli bir yere sahip şarkıları, kendine özgü yorumuyla ve kelimelerle yarattığı derin duygularla gönüllerde yer edinmiştir. Program, sevilen konuklarıyla dikkat çekiyor ve izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Kuzeyin Oğlu, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.

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