Kuzeyliler, Birlik Vurgusu Yaptı

BİRLEŞİK TARAFTAR ÇAĞRISI

Sinopspor’un önde gelen taraftar gruplarından Kuzeyliler, takımın önemli bir maçı öncesinde tüm Sinoplu taraftarlara birlik, beraberlik çağrısı yapıyor. Sinopspor, 3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30’da Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Kuzeyliler, taraftarları tribünleri doldurmaya davet ediyor.

TRİBÜNLERİN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Kuzeyliler Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, “3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30’da Sinopspor’umuz, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Orduspor 1967 ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede tribünlerin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle özellikle, Türkeli Taraftar Grubu, Ayancık Taraftar Grubu, Gerze Taraftar Grubu, Boyabat Taraftar Grubu sizleri büyük Sinopspor ailesinin bir parçası olarak, takımımızın yanında dimdik durmaya davet ediyoruz! Tribünleri dolduralım, birlik ve beraberliğimizi herkese gösterelim. Sesimiz sahaya yansısın, futbolcularımıza güç versin. Hep birlikte tek yürek, tek bilek olalım” ifadelerine yer verildi.