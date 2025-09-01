Kuzeyliler Taraftar Grubu Birlik Çağrısı Yaptı

KUZEYLİLER TARAFTAR GRUBU’NDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Sinopspor’un önde gelen taraftar gruplarından biri olan Kuzeyliler Taraftar Grubu, takımın önemli bir maçı öncesinde tüm Sinoplu taraftar gruplarına birlik ve beraberlik konusunda çağrı yaptı. Sinopspor, 3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30’da Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Bu kritik maça yönelik olarak Kuzeyliler Taraftar Grubu, herkesi tribünlerde yer almaya davet etti.

TAKIMIMIZIN YANINDA OLALIM

Kuzeyliler Taraftar Grubu’nun yaptığı açıklamada, “3 Eylül Çarşamba günü saat 16.30’da Sinopspor’umuz, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Orduspor 1967 ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede tribünlerin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle özellikle, Türkeli Taraftar Grubu, Ayancık Taraftar Grubu, Gerze Taraftar Grubu, Boyabat Taraftar Grubu sizleri büyük Sinopspor ailesinin bir parçası olarak, takımımızın yanında dimdik durmaya davet ediyoruz! Tribünleri dolduralım, birlik ve beraberliğimizi herkese gösterelim. Sesimiz sahaya yansısın, futbolcularımıza güç versin. Hep birlikte tek yürek, tek bilek olalım” denildi.