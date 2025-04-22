Kuzu, TasaRımlarıLyla Bahçesini Süslüyor

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN SANAT SERGİSİ

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan emekli el sanatları öğretmeni Nadire Kuzu, ağaç dalı, taş ve eski eşya parçalarını kullanarak yaratmış olduğu eserleri, müstakil evinin bahçesinde sergiliyor. 64 yaşındaki Kuzu, 3 çocuk annesi olarak Kovid-19 döneminde atık malzemelerle sanat projeleri yapmaya başladı. El sanatları öğretmenliği döneminde edindiği becerilerle, ağaç dalı, çam kozalağı, taş ve eski eşya parçalarından figürler tasarladı.

HAYAL GÜCÜYLE ŞEKİLLENEN ESERLER

Nadire Kuzu, tasarladığı eserlerde Alman yazarlar Grimm Kardeşler’in efsanevi “Bremen Mızıkacıları” masalından karakterlerin yanı sıra leylek, aslan, tavus kuşu ve zürafa gibi hayvan figürlerine de yer veriyor. Evinin bahçesinde zengin ve renkli eserlerle dolu bir sanat alanı oluşturan Kuzu, burada misafirlerini ağırlıyor. Bahçesinin sanat galerisi görünümünde olduğunu paylaşan Kuzu, yoldan geçenlerin bahçesine olan merakını da dile getiriyor.

DOĞADAN İLHAM ALIYOR

Kuzu, eserlerini yaparken doğadan ilham aldığını ifade ediyor. Dağda ya da ormanda karşılaştığı taş ve ağaçlarla ilgili sorgulamalar yaptığını belirten Kuzu, “Ne yapabilirim?” sorusunu kendisine sorduğunu ve bu malzemeleri kullanarak çeşitli çalışmalar hazırlayıp bahçesinde sergilediğini aktarıyor. Mahalle halkının da eserlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Kuzu, “Mahalleli gelip eserlerimi inceliyor. Herkesi bahçemde çay, kahve içmeye bekliyorum.” diyor.