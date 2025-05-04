Kuzugöbeği Mantarları Toplanmaya Başlandı

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN KUZUGÖBEĞİ MANTARI TOPLANMAYA BAŞLADI

Antalya’nın Akseki ilçesinde doğal olarak yaratan ve bölge halkının ‘göbek’ olarak adlandırdığı kuzugöbeği mantarı toplama dönemi başladı. Toros Dağları’nda yetişen bu nadir mantar türü, yerel halk için son yıllarda önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Taze kuzugöbeği mantarının kilogramı, bin ila bin 250 lira arasında değişen fiyatlarla satılmakta. Akseki’de ormanlık alanların yüksek kesimlerinde farklı mantar türleri bulunsa da, kuzugöbeği mantarı yörede en değerli mantar türü olarak dikkat çekiyor. Kuzugöbeği mantarı toplama sezonu, nisan ortasında başlayarak mayıs sonlarına kadar devam ediyor. Bu sezonun açılmasıyla birlikte, vatandaşlar mantarın toplanabileceği yerlerde yoğunlaşmaya başlıyor.

KUZUGÖBEĞİ İÇİN DAĞLARA ÇIKILIYOR

Akseki’de çocukluğundan bu yana nisan ve mayıs aylarında Toros Dağları’na kuzugöbeği mantarı aramaya giden Mehmet Kara, “Sabah erken saatlerde Toros Dağları’na mantar aramak için yola çıkıyoruz. Sedir, ardıç ve ladin ağaçlarının diplerini tek tek kontrol ediyoruz. Yağışlı havalarda kuzugöbeği çok daha fazla çıkıyor. Her ağacın dibine gidiyoruz. Eğer yağmur yağarsa, bu durumdan sonra mantar toplama daha da verimli olacak” diye belirtiyor. Ayrıca, yerel halk bu mantarın geçimlerini önemli ölçüde sağladığını da dile getiriyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARININ ZOR TOPLANIŞI

Hasan Sağlam ise kuzugöbeği mantarını toplarken zor şartlarla karşılaştıklarını ifade ediyor. Sağlam, “Arkadaşlarımla birlikte sabah erken saatlerde dağda kuzugöbeği aramaya çıkıyoruz. Kuzugöbeği toplamak oldukça zahmetli bir süreç. Bazen bir, bazen ise 2-3 kilo bulabiliyoruz” şeklinde konuşuyor. Aynı şekilde, yıllardır bu mantarı toplayan Hüseyin Çatlı da, “Kuzugöbeği mantarı çok değerli olmasının yanı sıra toplaması da oldukça zor bir mantar” ifadesini kullanıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARININ EŞSİZ KEYFİ

Çatlı, kuzugöbeği mantarını toplarken duyduğu mutluluğu da anlatıyor: “Kuzugöbeğini bulduğunuzda insan alışılmadık bir sevinç hissediyor. Dağda gezerken başka bir şey düşünmüyorsunuz, sadece titizlikle kuzugöbeğine odaklanıyorsunuz.” Ayrıca, bu mantarın lezzetinin yüksek olduğunu da belirtiyor. Ancak, kuzugöbeği mantarının bu yılki sezonunun önceki yıllara göre daha az olabileceğini de ekliyor.

HALK KUZUGÖBEĞİNİ KENDİLERİ TÜKETİYOR

Hüseyin Çatlı, kuzugöbeğini yemek amacıyla topladığını vurguluyor. “Kuzugöbeği önceki yıllarda kilogramı 1500 lira civarındayken, şu an bin ila bin 250 lira arasında satılıyor. Biz bu mantarı satmak için toplamıyoruz, kendimiz yemek için topluyoruz” diyor. Bayram Erdoğan ise, Akseki’de yetişen kuzugöbeği mantarının lezzetinin ve kalorisinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. “Halk, kuzugöbeğini genelde kendisi tüketiyor. Doğal ve organik olduğu için, kış aylarında tüketmek üzere kurutup saklıyorlar” şeklinde bilgi veriyor.