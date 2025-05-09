Kuzular Annelere Buluştu, Renkli Anlar!

KUZULAR ANNELERİYLE BULUŞTU

Sivas’ta baharın gelişini simgeleyen kuzuların anneleriyle buluşması, değişken hava koşulları nedeniyle Mayıs ayında gerçekleştirildi. Koyunlarla kuzuların bir araya geldiği anlar, renkli görüntüler sundu. Ulaş ilçesindeki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait ağıllarda kış aylarında doğan kuzular, belirli bir büyüklüğe ulaşarak baharla birlikte anneleriyle buluştu. Her yıl nisan ayında yapılan bu buluşma, bu yıl hava şartları nedeniyle mayıs ayına kaydırıldı.

BULUŞMA ANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapılar açıldığında anneleriyle kucaklaştı. Kuzuların, annelerinin kokularından tanımaları, renkli bir sahne oluşturdu. Bu buluşma anları, dron ile havadan görüntülendi. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Ali Ceran, işletme hakkında bilgi vererek, “Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ulaş ilçesinde bulunuyor. Toplam 71 bin 427 dekar tarım arazimiz var. Bunun 50 bin dekarı tarla faaliyetleri için kullanılıyor. Kalan alanlar ise mera ve kültür dışı alan oluşturuyor. İşletmemizde küçükbaş koyun ve köpek yetiştiriyoruz. Yörede tanınan Kangal Akkaraman ırkını yetiştiriyoruz. Bu yıl 7 bin 700 ana ile toplamda 19 bin 500 küçükbaş varlığımız mevcut” dedi.

KUZULAR ANNELERİNİ HIZLI BULUYOR

Koyunların kuzularını kokusundan bulduğunu belirten Ceran, “Kuzular annelerini seslerinden ve kokularından hızla tanıyıp buluyor. Kuzularımız şu an meralarımızda otlatılıyor. Yıllardır bu işin içindeyiz ama her kuzu-anne buluşmasında ilk kez gördüğümüz heyecanı ve sevinci yaşıyoruz. Bu buluşma, doğal ve gösterişten uzak bir şekilde, hayvanların fıtratına uygun olarak annelik duygusu ve yavru hissiyatıyla gerçekleşiyor. Şahit olduğumuz en güzel sahnelerden biri de kuzu ve anne buluşmasıdır” ifadelerini kullandı.