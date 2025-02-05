Kuzular İçin 24 Saatlik Nöbet Dönemi

YENİ YIL KUZULARI VE ÜRETİCİLERİN NÖBETİ

Tunceli’de yeni yılın gelişiyle birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Ocak ayı itibarıyla, yılın ilk kuzuları doğarken, besiciler tatlı bir telaş içerisinde. Üreticiler, emeklerinin karşılığını almaya başladıkları bu dönemde, ağıllarını 24 saat gözlem altında tutuyor. Diğer yandan, Erzincan, Bingöl ve Elazığ’da görülen şap hastalığı nedeniyle tedirgin olan üreticiler, sıkı tedbirler almak zorunda kaldı. Çemişgezek ilçesinde, küçükbaş hayvan üretiminin yoğun gerçekleştiği yerlerden biri olarak karantina süreci uygulanıyor ve üreticiler kurallara sadık bir şekilde uyuyor.

COVID-19 TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI

Çemişgezek Cebe köyünde küçükbaş hayvan üretimi yapan İsmail Acun, “Mesleğimiz küçükbaş hayvancılıktır. Hayvanlarımızın doğum dönemi başladı. Bu dönemde hem işimizin zorluğu ile uğraşıyoruz hem de çevre illerimizde görülen şap hastalığından endişeliyiz. Çemişgezek ilçemizde şu an şap hastalığı görülmüyor. Ancak biz yine de karantina tedbirlerini uyguluyoruz. İlçe kaymakamımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü alınan karantina önlemlerine uyuyoruz. Hayvanlarımıza hastalık bulaşmaması için Covid-19 tedbirleri neyse, aynı o tedbirlere uyuyoruz ve kendimizi, hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kuzulama döneminin en büyük endişelerinden biri olarak E.coli hastalığına dikkat çeken Acun, “E.coli hastalığına hayvanlarımızı bulaştırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah şap hastalığı ve E.coli’den hayvanlarımızı korumayı başarırız. Doğum döneminde yaşanan zorlukların arttığını belirterek, “Günün 24 saati hayvanların başında, nöbetleşerek bekliyoruz. Bu süreçte ilçe tarım müdürlüğümüz ile veteriner arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI BİR SÜREÇ İÇİN MÜCADELE

Küçükbaş hayvan üreticisi Resul Özen, “Bir taraftan şap hastalığı kaygısı var. Bunun üstüne bir de hayvanlarımızın doğumu bulunuyor. Doğum dönemi çok yorucu. Günün 24 saati hayvanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Hayvanlarımızın hastalık kapmasından korkuyoruz. Bazen koyunların ikiz doğurma ihtimalleri olabiliyor. Kuzuları alması gereken dönemde, ağız sütünü vermek zorundayız. Bunu yapmazsak, kuzular hasta olabiliyor” şeklinde konuştu.

Özen, “Kuzuların hastalanmaması için çok dikkat ediyoruz. Erzincan, Bingöl ve Elazığ’da şap hastalığı mevcut. Çemişgezek Kaymakamımız ve ilçe tarım ekibimiz tedbir amaçlı karantina kararı almış. Biz de bu karantinaya uyuyoruz. Elimizden geldiğince dışarıdan hayvan girmemesine özen gösteriyoruz. Bu dönem bizler için gerçekten zor” diyerek durumu özetledi.