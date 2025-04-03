Kuzuların Anneleriyle Coşkulu Buluşması Görüntülendi

KOYUN VE KUZULARIN BULUŞMA ANI

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, Şavak aşiretine mensup üreticiler, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en renkli ve coşkulu dönemini yaşıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anları, göz alıcı görüntülere sahne oluyor. Üreticiler, bir ay içerisinde otlatma sürecine geçeceklerini belirtiyor.

KUZULARIN ÖZEL BAKIM SÜRECİ

Oğuz köyündeki üreticiler, baharın gelişini kutlarcasına kuzuların bakımına yoğunlaşmış durumda. Her gün iki kez anneleriyle bir araya getirilen kuzular, merada otlatılacakları döneme hazırlanıyor. Üreticilerden Ömer Faruk Küçük, kuzuların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için özel bir bakım sürecinden geçtiğini vurguluyor ve “Günde iki defa kuzularımızı anneleriyle buluşturuyoruz. Yaklaşık bir ay sonra ise büyüyen kuzularımızı meraya çıkarak otlatmaya başlayacağız” diyor.

Baharın gelmesiyle birlikte köyde hareketli günler yaşanıyor. Kuzuların anneleriyle kavuşma anları, hem üreticilere hem de izleyenlere unutulmaz ve renkli anlar sunuyor. Bölgedeki hayvancılığın önemli bir parçası olan Şavak aşireti, yüzyıllardır süregelen üretim geleneğini devam ettiriyor.