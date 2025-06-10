Kvaratskhelia Cannes’da Hırsızlık Mağduru

HIRSIZLIK OLAYI CANNES’DA GERÇEKLEŞTİ

Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, konakladığı lüks tatil beldesi Cannes’da hırsızlık kurbanı oldu. Kvaratskhelia, bu tatil sırasında milli takım arkadaşı Zuriko Davitashvili ile birlikteydi ve maalesef bu sırada hırsızlık olayı gerçekleşti.

SOYULDUKLARI EVDE DEĞİLDİLER

Geo Team adlı Gürcü dijital spor portalının verdiği bilgiye göre, hırsızlar futbolcuların kaldığı eve girerek çok sayıda değerli eşya, lüks saatler ve çantaları çaldı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması, fiziksel zararın meydana gelmesini engelledi.

DİĞER OLAYLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu, Kvaratskhelia’nın karşılaştığı ilk hırsızlık vakası değil. Daha önce Napoli forması giydiği sırada da hırsızlık olayına maruz kalmıştı. O dönemde futbolcunun arabası çalınmış, ancak İtalyan polisi tarafından bulunarak geri getirilmişti.