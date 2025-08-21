KVKK, Alacaklı Vekillerine Uyarıda Bulundu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), borçlu şahısların yakınlarına ait telefon numaralarına ulaşarak borç bilgilerini paylaşan alacaklı vekillerinin, kanuna aykırı hareket edebileceği ve bu durumun idari para cezası gerektirebileceği konusunda uyarıda bulundu. KVKK’dan gelen açıklamada, kuruma ulaşan şikayetlerde alacaklı vekillerinin borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişim sağladığı ve bu kişilerin ad, soyad ve borç bilgilerini içerir kişisel verilerin mesaj ya da arama yoluyla paylaşıldığı bilgileri aktarıldı.

KANUNUN GEREKLİ ŞARTLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin, yalnızca kanunda belirtilen usul ve esaslara göre işlenebileceği vurgulandı. Açıklamada, kişisel verilerin hukuka uygun bir biçimde, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü şekilde ve gerekli süre kadar işlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, ilgili kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerin işlenemeyeceği belirtilerek, bu koşulların dışında yapılan veri işlemenin ihlal sayılabileceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, alacaklı vekilleri tarafından borçların tahsili sırasında borçlu ya da ilgisi olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin kanuna uygun şekilde işlenmesine özen gösterilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Bu uyarılar, kişisel verilerin korunmasının gerekliliğini ve hukuk çerçevesinde nasıl ele alınması gerektiğini gözler önüne serdi.