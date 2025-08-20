KVKK: Borçlu yakınlarına bilgi verilemez

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NDAN UYARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alacaklı vekillerinin borçlu kişilerin yakınlarına ait telefon numaralarına ulaşarak borç bilgilerini paylaşmasının yasalara aykırı olabileceğini ve bunun idari para cezası gerektirebileceğini belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, şikayetler doğrultusunda alacaklı vekillerinin borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına eriştiği, bu kişilerin ad, soyad ve borç bilgilerini içeren kişisel verilerin arama veya kısa mesaj aracılığıyla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.

KANUNUN İHLALİNE DİKKAT

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerin yalnızca kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlenebileceği ifade edildi. Açıklamada, kişisel verilerin hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü bir şekilde ve gerekli süre boyunca işlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kanunun ilgili kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerin işlenemeyeceğini belirttiği vurgulandı. Bu şartlar dışında veri işlenmesinin ihlal olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, alacaklı vekillerinin borcun tahsiline yönelik gerçekleştirecekleri işlemlerde borçlu veya ilgiliyle ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin kanuna uygun şekilde işlenmesine dikkat edilmesinin büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi. Bu durum, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve kanuni gerekliliklere uyum sağlamak için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.