Kwon’un Dava Süreci Devam Ediyor

KRİPTO PARA SORUŞTURMALARI YENİ AŞAMADA

ABD’de gerçekleştirilen kripto para araştırmaları, Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon’un ceza davasında yeni bir evreye girdi. Savcılık, güncel tartışma yaratan kripto uygulama notunun Kwon’a yönelik suçlamaları değiştirmeyeceğini duyurdu. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği duruşma süreci, kripto ekosistemi açısından önemli gelişmelere açık kapı bırakıyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılık, yakın zamanda ABD Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan kripto uygulama notunun, Do Kwon’un dolandırıcılık suçlamalarına etki etmeyeceğini belirtti. Uygulama notunda, dijital varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlara dair önceliklerin daraltılabileceği öne sürülse de savcılar, Kwon’a yöneltilen emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığıyla ilgili suçlamaların yanı sıra tel dolandırıcılığı suçlarının da devam edeceğini vurguladı. New York’taki duruşmada, savcılık yetkilileri “Kwon’un dava dosyasında güncelleme yapmayı planlamıyoruz” ifadesini kullanarak, notun kapsamının Kwon’un davasıyla ilgili olmadığını tekrar etti.

SAVUNMA TARAFINDAN YENİ NOTUN İNCELENMESİ

Savunma tarafı, bu yeni notun olası hukuki manevralar açısından değerlendirilebileceğini belirtti. Özellikle stablecoin ve dijital varlıkların menkul kıymet olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda süren tartışmalar, davanın ilerleyen aşamalarında daha derinlemesine ele alınacak. Bunun yanı sıra, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kwon ve şirketine karşı açtığı ayrı bir hukuk davasında ilgili tokenların menkul kıymet niteliğinde olduğuna dair bir hüküm verdi. Kripto para endüstrisinde geniş yankı uyandıran bu karar, Kwon’un ceza davası sürecini dolaylı şekilde etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

DAVADA GÜNCEL DURUM VE GECİKME

Ancak savcılık, olası hukuki gelişmelere rağmen suçlamaların temeline dair değişiklik yapılmayacağını tekrar vurguladı. Davanın bir sonraki duruşma süreci temmuz ayında başlayacak ve kapsamlı önergelerin yaz aylarında dosyaya sunulması planlanıyor. Yargıç, mahkemede alınan farklı kararların veya bulguların bu dosyada kullanılmak istenmesi halinde gerekli bildirimlerin önceden yapılmasını talep etti. Tüm bu gelişmelerle birlikte Do Kwon’un duruşma takvimi, lojistik nedenlerle 26 Ocak 2026’dan 17 Şubat 2026’ya ertelendi.