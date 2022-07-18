KYK borçları için gözler Kabine Toplantısı’nda

Gençlerin merakla beklediği öğrenim kredisi borçları ile ilgili karar Kabine Toplantısı’nda görüşülecek.

Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gençlerimizi faize kurban etmeyiz” sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesajını verdi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme tavkimi gibi seçenekler masada. Kabine gündeminde tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele de var.

Öğrenim kredisi borcu olan binlerce kişi bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamayı bekliyor.

Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gençlere sesleniyorum, faizli KYK borçlarını ödemeyin” açıklamasıyla başlamıştı.

“GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız” dedi.

“KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bugünü işaret etti, Kılıçdaroğlu’nun “faiz” ifadesine tepki gösterdi.

Kasapoğlu, “Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı’mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak” diye konuştu.

5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.

TAHIL KORİDORU

Kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri de Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler ile birlikte yürütülen tahıl koridoru görüşmeleri olacak.

İstanbul’da yapılan toplantı ve sonuçlarının ele alınması bekleniyor.

Ekonomide ise enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadele gündemin olası başlıkları arasında yer alıyor.