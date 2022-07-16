KYK borçlarının silinmesi için kampanya

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üretici fiyat endeksine göre hesaplanan öğrenim kredisi borçlarının geri ödeme tutarının 3 katına çıkması tepki gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mağduriyetlerin önüne geçme konusunda yapıcı bir çözüm için çalışma başlatmıştı. KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, 18 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu gelişme üzerine KYK borçlarının silineceğine yönelik gençlerin beklentisi arttı.

KYK kredi borçlarının silinmesine yönelik daha önce Change.org’da “KYK Borçları Silinsin” başlıklı bir imza kampanyası başlatılmıştı. 50 binden fazla imza desteği alan kampanyayla “Mezun oluyoruz, çalışamıyoruz. Çalışsak, geçinemiyoruz. Barınamayan, geçinemeyen, ödeyemeyen öğrencilerin adına; bursları artır, borçları sil” mesajı verildi. Kampanyayı başlatan Beyza Coşlu, yaşadıkları zorluğu şöyle anlattı: “Bu kampanyayı kendim ve tüm öğrenci arkadaşlarım adına başlattım. Üniversitede okurken aldığı öğrenim kredisini ödeyemeyen borçlu sayısı bugün 5.5 milyondan fazla. Borçlarını ödeyemeyenlerin yaklaşık 300 bini icraya verildi.” Gençler olarak devletten destek beklediklerinin altını çizen Coşlu, “Başlattığım bu kampanyayla kendim ve tüm öğrenci arkadaşlarım adına, işsizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle artan, 100 bin Türk liralarını gören, kredi borçlarının silinmesini ya da uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını talep ediyorum” dedi.