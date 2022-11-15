Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamaları sonrasında başladı. Üniversite eğitimlerine destek olmak amacıyla burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Bakan Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK başvuru ekranı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Açıklamada, “Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr’den yapabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK burs başvuruları başladı (2022-23 e-Devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı) – 3

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK burs kesilme sebeplerinde, aşağıdaki nedenler yer almaktadır;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.