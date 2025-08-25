Kyk Burs Başvuruları Ekim’de Bekleniyor

KYK BURSLARI BAŞVURU SÜRECİ

Her yıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyan öğrencilere verilen KYK bursları için başvuru süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden başlıyor. Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını dört gözle bekliyor. Tüm detaylar bu yazının devamında yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkatler şimdi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına yöneldi. Milyonlarca üniversite öğrencisi için önemli bir mali destek olan KYK bursları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre alınmaya başlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait başvuru tarihleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle, başvuruların bu yıl da Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMİ

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da e-Devlet Kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında, üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak KYK başvuru ekranına ulaşacaklar. Başvuru ekranında, öğrencilerden öğrenim bilgileri, ailenin gelir durumu, ikamet adresi, aile bireylerinin sağlık ve sosyal güvenlik durumu, özel ihtiyaçlar ve şehit/gazi yakını olma durumu gibi çeşitli bilgiler istenecek. Bu bilgiler, öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi alacağına karar verilmesinde önemli rol oynuyor. Üniversiteye yeni başlayacak veya eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

BURSLARDAKİ GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ücretine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2025 yılına girildiğinde, yani Ocak 2025 itibarıyla mevcut burs ve kredi tutarları güncellenmiş, ön lisans ile lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL ve doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılmaya başlanmıştı.