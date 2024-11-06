“KYK Burs ve Kredi Sonuçları Açıklandı”

ÖĞRENCİLERİ HAREKETE GEÇİREN DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, öğrencilerin uzun bir süredir beklediği müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını paylaştı. Milyonlarca öğrenci, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını merakla bekliyordu. Bakan Bak, “8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın.” diyerek önemli bir hatırlatmada bulundu.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs veya kredi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı, burs veya krediden yararlanmak için kritik bir aşama olarak görülüyor. Öğrenciler, burs ve kredi başvurusunda bulundukları sonuçlarını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilir. Sisteme e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvurularının durumunu kontrol edebilirler.

BURS ÖDEMELERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

KYK burs ödemeleri, öğrencilerin kimlik numarasının son hanesine göre hesaplarına yatırılıyor. Sonuçların açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlere uygun olarak burs ödemeleri, hak sahibi olan öğrencilerin hesaplarına yapılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına bağlı olarak ayın 6. ve 10. günleri arasında gerçekleştiriliyor.