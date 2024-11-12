More
Gündem

KYK Bursu Ödemeleri Hakkında Bilgiler

kyk-bursu-odemeleri-hakkinda-bilgiler

PAYLAŞILAN BİLGİLER İLE MERAKLAR

Geçtiğimiz yıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından uygulanan toplu ödeme uygulaması sonrası bu yıl benzer bir sistemin uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Öğrencilerin KYK bursu ile ilgili kafasındaki birçok soru yanıt bekliyor. KYK Bursu kaç aylık ödenecek? KYK Burs ödemeleri toplu mı, yoksa 3 aylık mı yapılacak? Öğrenciler, KYK burs ve kredilerinin üç aylık olarak yapılmasını talep ediyor.

ÖDEME SİSTEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

KYK bursu ödemeleri ile ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Öğrenciler, önceki uygulamalar doğrultusunda bu yıl nasıl bir ödemeler yapılacağı konusunda düşüncelerini dile getiriyor. KYK burs sistemi kapsamında, burs ya da kredi almayan öğrencilerin durumları da tartışma konusu. Üzerinde durulan bir diğer konu ise ödemelerin zamanlaması ve miktarları. Herkesin gözü, resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.