KYK Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlendi

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURULDU

Sinop Valiliği, 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesi ile hastaneye gitmiş olduğunu duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin hastanede yapılan ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisi verildi.

OLAYIN NEDENİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Valilik kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen zehirlenme şüphesine dikkat çekildi. 113 öğrencinin bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetiyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarıldı. Açıklamada, “Zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir” denildi. Buna ek olarak, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, alınan su ve gıda örneklerinin gerekli incelemeler için laboratuvara gönderildiği ifade edildi.