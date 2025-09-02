KYK Yurt Başvuruları 2 Eylül’de Başladı

EĞİTİM YILIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2025-2026 eğitim öğretim yılı, üniversite öğrencilerini etkileyen önemli bir gelişmeye ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 itibarıyla başlamış durumda. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları, üniversite kayıtları sonrasında 2 Eylül 2025’te başladı ve 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu durumu duyurarak üniversite öğrencilerine değerli bir fırsat sundu.

KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi üniversite kayıt tarihleriyle paralel olarak Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşiyor. 2025 yılı için başvuru süreci 2 Eylül’de başlayıp 6 Eylül’e kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan öğrenciler, yurt başvuru haklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir. 2025 KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurularını henüz yapmamış olan öğrencilerin belirtilen süre içinde işlemlerine tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

ADIM ADIM BAŞVURU YAPMA

KYK yurt başvurusu, e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Başvurunuzu tamamlamak için e-Devlet Kapısı üzerinden “KYK Yurt Başvurusu” hizmetini seçerek KYK yurt başvuru ekranına erişebilirsiniz. Buradan başvuru işleminizi gerçekleştirmek mümkün. 2025 KYK yurt başvurularında öncelik tanınacak öğrenciler arasında bazı gruplar yer almaktadır. Şehit ve gazi çocukları ile Devlet koruması altında bulunan öğrenciler, öncelikli başvuru hakkına sahip öğrenciler olacak.

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ BELİRSİZ

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ancak sonuçların açıklanma tarihi henüz belirtilmemiştir. Açıklama yapıldığında, e-Devlet Kapısı üzerinden “KYK Yurt Başvurusu” hizmetine giriş yaparak sonuçları öğrenmek mümkün olacak. Bu nedenle, KYK yurt başvuru sürecine dikkat etmekte fayda var.