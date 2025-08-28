Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurtları üzerine yoğun ilgi oluştu. Eğitim hayatı boyunca KYK yurtlarında barınmak isteyen binlerce öğrencinin, başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenme isteği artıyor. Sosyal medya ve farklı platformlarda sıkça karşılaşılan sorular arasında “KYK yurt başvuruları başladı mı?” ve “Başvuru şartları neler?” gibi konular dikkat çekiyor. Öğrenciler ve aileleri, güncel bilgilere ulaşmak amacıyla araştırmalarını sürdürüyor. Haberin devamında konuyla ilgili ayrıntılar yer almakta.

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

KYK yurt başvuru tarihleri, üniversiteye yeni yerleşen çok sayıda öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak 2025 yılı itibarıyla başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlamıştı. Dolayısıyla, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması olası görünüyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet hesaplarına erişim sağlaması şart. Henüz e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine başvurarak şifre alabilir. Ayrıca, e-Devlet’e giriş yapmak için internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza veya güncel T.C. kimlik kartı kullanılabiliyor. Başvuru sürecinde aksamaların olmaması için bu adımların önceden tamamlanması oldukça kritik.

KYK YURTLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları, sundukları imkanlar ve oda düzenlemeleri bakımından farklı kategorilere ayrılıyor. Öğrenciler, yerleştirildikleri yurdun türüne göre konaklama şartları açısından farklı deneyimler elde edebiliyor. Tip 1’den tip 6’ya kadar olan KYK yurtlarının genel özellikleri şöyle:

Tip 1 yurtlar genellikle 6 ila 8 kişilik büyük odalardan oluşuyor. Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığı bu yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti mevcut. Kalabalık oda yapısıyla ekonomik bir seçenek olan bu yurtlarda oda kapasitesi genellikle 2 ila 4 kişi arasında değişiyor. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı durumlarda kitaplık bulunuyor. Banyo ve tuvaletler ise çoğunlukla ortak alan olarak düzenlenmiş durumda.

KYK’nın en donanımlı ve konforlu yurtları arasında yer alan diğer tipteki yurtlarda, odalar 1, 2 veya 3 kişilik olarak tasarlanmış ve her odada özel banyo ve tuvalet mevcut. Bu yurtlar, sağladıkları olanaklar nedeniyle diğer tiplere göre daha yüksek konaklama ve depozito ücretlerine sahip. 2025-2026 eğitim yılının KYK yurt fiyatları henüz açıklanmadı. Geçen yılın KYK yurt ücretleri ise şu şekildedir: