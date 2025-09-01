ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA

Üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, binlerce öğrenci KYK yurtlarına başvurmayı hedefliyor. Eğitim hayatları boyunca konaklama ihtiyaçlarını KYK yurtlarında karşılamak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri ve koşulları hakkında bilgi almak istiyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda sıkça sorulan sorular “KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?” ve “Başvuru şartları nedir?” şeklinde öne çıkıyor. Öğrenciler ve aileleri, güncel bilgilere ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.

BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

KYK yurt başvuru tarihleri, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, 2025 yılı için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet hesaplarına erişim sağlaması gerekiyor. Henüz e-Devlet şifresi olmayanlar, kimlikleriyle en yakın PTT şubesine giderek şifre alabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza ya da yeni T.C. kimlik kartı ile giriş yapılabiliyor. Başvuru sürecinde sorun yaşamamak için bu işlemlerin önceden tamamlanması kritik.

ÇAĞRIYI TAŞIYAN TEMEL ŞARTLAR

KYK yurtlarına başvurmak isteyen öğrencilerin bazı temel şartları sağlaması gerekiyor. Bu yurtlarda genellikle 6 ila 8 kişilik geniş odalar bulunuyor. Temel barınma, yemek ve güvenlik hizmetlerinin sunulduğu yurtlarda, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de sağlanıyor. Kalabalık oda düzeni sayesinde ekonomik bir konaklama imkanı oluşturuluyor. Yurtlar genellikle 2 ila 4 kişilik oda kapasitesine sahip. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı durumlarda kitaplık bulunabiliyor. Banyo ve tuvaletler çoğunlukla ortak kullanım alanı şeklinde düzenlenmekte. KYK’nın en konforlu yurtları arasında yer alan bu tipteki yurtlarda ise odalar 1, 2 veya 3 kişilik olarak tasarlanıyor ve her odada özel banyo ile tuvalet mevcut. Sunulan olanaklar sebebiyle bu yurtlar, diğerlerine göre daha yüksek konaklama ve depozito ücretlerine sahip. 2025-2026 eğitim yılının KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yılki KYK yurt ücretleri ise aşağıdaki gibiydi;