KYK Yurt İnşaatı Ziyaret Edildi

İNŞAATTA SON DURUM

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt inşaatına yönelik ziyaretler sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, inşaat alanında incelemelerde bulunarak gelişmeleri yerinde gözlemledi. Şahin, beraberinde bir heyetle birlikte inşaatı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de yer aldı. Demir, KYK yurt projesinin güncel durumu ile yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Şahin’e kapsamlı bilgiler sundu. Genel Müdür Şahin, “KYK yurdunun tamamlanmasıyla birlikte Bilecik’te üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılayacağız. Projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor” şeklinde açıklama yaptı.

GELECEK PLANLAMALARI

Bu projeyle birlikte, Bilecik’teki üniversite gençliğinin barınma sıkıntısının önemli ölçüde azalması hedefleniyor. İnşaat sürecinin hızla ilerlemesi, bölgedeki öğrenci konaklama sorunlarına çözüm getirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.