Kyk Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖĞRENCİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI

Üniversite yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Milyonlarca öğrenci, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken devlet yurtlarında barınma imkanı sağlamak amacıyla KYK yurt başvurularını tamamladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden, nasıl sorgulanacak? Ayrıca, yurt ücretleri 2025-2026 dönemi için ne kadar oldu? İşte detaylar…

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ

KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak alınabiliyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başvuruları 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra, sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Açıldıktan sonra, sonuç ekranına “GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” başlığı altında erişim sağlanabilir. Sorgulama ekranında yurt tipi, kabul durumu, yurt adı ve kesin kayıt detayları yer alıyor.

Başvurular 6 Eylül 2025’te sona erdi. Kurum, geçmiş yıllardaki uygulamalara dayanarak sonuçların 1-2 hafta içinde açıklanacağını bildiriyor. Bu nedenle, 15 Eylül 2025 tarihi önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Eylül ortasına kadar sonuçlar açıklanmasa bile, bu tarihten önce erişime açılma olasılığı yüksek. Şu an itibarıyla (10 Eylül 2025) resmi bir açıklama yapılmış değil ancak beklenti 13-15 Eylül arasıdır.

SONUÇLARA ERİŞİM VE KAYIT ADIMLARI

Sonuçları sorgulamak için kesin kayıt işlemleri için gerekli adımları atmak gerekiyor: ilk kayıt ücretini yatırmak ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermek. Bu adımlar yapılmadığı takdirde, yurt hakkı iptal edilebilir. KYK yurt ücretleri, başvuru ve yerleştirme döneminde en çok merak edilen konulardan biri olarak dikkat çekiyor. 2025-2026 dönemi için resmi yeni ücretler henüz yayımlanmadı. Ancak basında yer alan ve kaynaklarda belirtilen ücretler aşağıdaki gibidir: bu veriler güvenilir kabul edilebilir, resmi açıklama yapılana kadar yol gösterici olacaktır.

1. Tip: 750 TL

2. Tip: 850 TL

3. Tip: 850 TL

4. Tip: 1,050 TL

5. Tip: 1,150 TL

6. Tip: 1,250 TL

Bu ücretler yalnızca aylık yurt kullanımı için geçerlidir. Ayrıca çoğu durumda ilk kayıt ücreti ve güvence bedeli gibi tek seferlik ödemelerin de talep edilebileceği unutulmamalıdır; bunlar kayıttan önce duyurulacaktır. Resmi tarifeler açıklandığında, kaynaklarda güncellemeye dikkat etmek önem taşıyor.