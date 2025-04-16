Kylie, Etiketi Unuttuğunu İtiraf Etti

DENİZİ FİYAT ETİKETİ HATASIYLA AŞAN SUNUCU

Avustralya’nın popüler Channel Seven kanalında görev yapan 57 yaşındaki deneyimli sunucu, programda giydiği yeşil bluz ve siyah eteğiyle eğlenceli fotoğraflar paylaştı. Ancak Kylie, eteğinin fiyat etiketinin hala takılı olduğunu fark etmeyerek yayın öncesi giysisini çıkarmayı unuttuğunu itiraf etti. Paylaşımında, “Normalde The Morning Show’da beni sinir eden Larry olur… ama bugün saat 11:37’ye kadar, BU SEFER, rahatsızlık kaynağının bir fiyat etiketi olduğunu fark ettim. Neredeyse tüm program boyunca etiket sallanıp durdu!” ifadelerini kullandı.

MARKA TANITIMI YAPMAK İSTEMİYOR

Tamworth kentinde doğan sunucu, yaşadığı bu durumu “gerçek bir kıyafet hatası” olarak değerlendirdi ve markaları tanıtmadığını esprili bir dille belirtti. “Gördüğünüz gibi 49.90 dolar ve iki renk seçeneği var. Koşun, yürümeyin… Sponsorlu değil. Tam fiyatını ödedik. Sadece etiketi kesmeyi unutmayın!” şeklinde bir espri yaptı. Programdaki sunucu arkadaşı Larry Emdur ise yorum yaparak onunla dalga geçti: “Neden sürekli kaşınıp durduğunu merak ediyordum… şimdi anlaşıldı,” dedi.

17 YILIN KUTLAMASI

Geçen yıl, Kylie ve Larry, The Morning Show’un 17. yılını kutladılar. Program, Seven Network kanalında 18 Haziran 2007’de yayın hayatına başladı. Kylie, Instagram’da programın başlangıcından bugüne kadar geçirdikleri serüvenle ilgili samimi bir kutlama mesajı paylaştı. Larry ve uzun zamandır birlikte çalıştıkları sahne yönetmeni Tom ile çekilmiş fotoğraflarını da paylaşarak, “Bugün The Morning Show’un 17. yılını kutluyoruz. Başka bir yerde olmak istemezdim. Tropik bir adada şemsiyeli kokteyller içmek bile… Dur bir dakika… Aslında biz hiç çalışıyor muyuz @larryedmur?” yazdı.

REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLMAK

Kylie, kadeh kaldırarak “Benim komik ve harika ortağım Laz’a, olağanüstü özverili ekibimize ve bizi izleyen herkese teşekkürler” dedi. Larry ise Instagram’da yaptığı paylaşımda “BUGÜN TAM 17 YIL!!! 17 yıllık televizyon evliliği, bu çoğu gerçek evlilikten daha uzun. Tüm eğlenceli anlar, Kardashian sohbetleri, kahkahalar ve desteğin için teşekkürler @kyliegillies.” diyerek kutlamalara katıldı.

TELEVİZYON KARIYERİNİN SIRRI

Larry, Mayıs ayında 35 yıldan fazla bir süredir televizyon dünyasında sürdürdüğü kariyerin sırrını açıkladı. “Bu sektörde geleceği öngörmek imkânsız. Bir seçmeden diğerine geçerken, sözleşmeler bir aylık bir iş ya da tek bir bölüm bile olabiliyor,” diyerek The Daily Telegraph gazetesine konuştu. “Her zaman her fırsata minnettar oldum ve acımasız rekabet ortamında bile makul bir kişilik olmayı başardım.” açıklamasını yaptı.