L.A.’da Göçmen Olayları Tartışılıyor

GÖÇMEN POLİTİKALARI VE PROTESTOLAR

Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sert politikaları, ülkede büyük bir kaosa neden oldu. Kalabalık bir kent olan Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) düzensiz göçmenler üzerindeki baskınları ve sınır dışı etme politikaları büyük çapta protestolarla karşılandı. Göçmenlerin varlığını sürdürmesini isteyen gruplar sokaklara dökülürken, Trump yönetimi olaylara karşı tepkilerini sürdürüyor.

MEKSİKA BAYRAĞI PROTESTOLARIN SİMGESİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı göstericilerin taşıdığı Meksika bayrağı, protestoların “simgesi” haline geldi. Los Angeles, Meksika kökenli 3,4 milyondan fazla insanın yaşadığı ve “diasporanın başkenti” olarak anıldığı için Meksika bayrağı, göçmenlik ile ilgili gösterilerde sık sık yer alıyor. Ancak bu durum Cumhuriyetçi partililer tarafından eleştiriliyor.

ABD YETKİLİLERİNDEN TEPKİLER

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Yabancı bayrak taşıyan isyancılar görevlilere saldırıyor.” diyerek duruma dikkat çekti. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın başdanışmanı Stephen Miller da protestocuları “yabancı uyruklu, yabancı bayrak sallayan isyancılar” şeklinde tanımladı. Olayların sonrasında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles’ta yaşayan Meksikalılara provokasyondan kaçınma çağrısı yaptı.

TOPRAK SATIN ALIMLARI VE GEÇMİŞ

Bu olaylar, ABD’nin Meksika yönetiminden parayla satın aldığı toprakları gündeme getirdi. Amerika kıtasında yerli halktan alınan topraklar üzerinde kurulan ABD, yıllar içinde bugünkü arazisinin yaklaşık yüzde 40’ını kolonici güçlerden ve bölge ülkelerinden satın alarak elde etti. Satın alınan toprakların bir kısmı ise günümüzde düzensiz göçmen sorunuyla karşılaşan Meksika’ya bağlıydı.

ABD-MEKİKA SAVAŞI VE ANLAŞMALAR

Texas’ın ABD’ye 28’inci eyalet olarak katılmasının ardından 1846-1848 yıllarında yaşanan ABD-Meksika Savaşı, Guadalupe-Hidalgo Antlaşması ile sona erdi. Bu anlaşma gereği Meksika, 15 milyon dolarlık ödeme ve ABD’nin Meksika’ya olan borcunu üstlenmesi karşılığında yaklaşık 1 milyon 300 bin kilometrekarelik bir alanı Amerika’ya verdi. Bu topraklar, savaş öncesinde Meksika’nın elindeki topraklarının yarısından fazlasına denk geliyor.

GADSDEN SATIN ALIMI

Guadalupe-Hidalgo Antlaşması sonrasında, iki ülke arasında Mesilla Vadisi üzerine gerilim devam etti. 1853’te Meksikalı yetkililerin Amerikalıları bu vadideki mülklerinden sürmesi üzerine dönemin ABD Başkanı Franklin Pierce, diplomatı James Gadsden’ı müzakerelere göndermek zorunda kaldı. 8 Haziran 1854’te “Gadsden” satın alımıyla, günümüzde Arizona ve New Mexico’nun bir kısmını da kapsayan 77 bin kilometrekarelik toprak, 10 milyon dolara Meksika’dan satın alındı.

LOS ANGELES’TAKİ PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Los Angeles’ta ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara tepki göstermekte. ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı, güvenlik güçleriyle bazı gruplar arasında çatışmalar yaşandı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için 2 bin Ulusal Muhafız, ardından 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askeri bölgeye göndereceğini açıkladı.