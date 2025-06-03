L.A. F.C., Cengiz Ünder’i geri alacak

LOS ANGELES KULÜBÜ CENGİZ’İ GERİ GÖNDERİYOR

Los Angeles Football Club, Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder’in transfer opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, MLS ekibi Cengiz Ünder’in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu değerlendirmedi ve milli futbolcunun Fenerbahçe’ye geri döneceği bildirildi.

FUTBOLCU SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Sakatlıklar nedeniyle eski formunu bulamayan Cengiz Ünder’in son sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Amerika’da geçtiği dönemde 12 maça çıkan Ünder, bu maçlarda 2 gol ve 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.