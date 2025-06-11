L. A. Protestoları Hızla Yayılıyor

PROTESTOLARIN BÜYÜMESİ VE YENİ TEDBİRLER

ABD’nin Los Angeles kentinde başlayan protestolar hızla yayılıyor. Teksas, yaşanan olaylar dolayısıyla Ulusal Muhafızları göreve çağıran en son eyalet oldu. Los Angeles Belediye Başkanı, protestoların altıncı gününde şehri korumak amacıyla gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta ve Philadelphia gibi büyük şehirlerde de Trump karşıtı ve göçmen düşmanı gösteriler düzenleniyor. Los Angeles polisi, çarşamba günü 197 kişiyi gözaltına aldı. Ülke genelinde benzer protestolarda yüzlerce kişi tutuklanıyor.

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE ASKERİ TEDBİRLER

Sokağa çıkma yasağı saat 20.00’de başladı. Askerler bölgede devriye geziyor ve yasağa uymayanları tutukluyor. Belediye Başkanı Karen Bass, yasağın artan yağma olayları sebebiyle alındığını dile getirdi. Başkan Trump, gösterilere karşı daha sert önlemler alınacağını vurguladı. MSNBC’ye göre, Trump, ICE birimlerini New York, Seattle, Chicago, Philadelphia ve Kuzey Virginia’ya göndermeyi planlıyor. Kaliforniya’da şu an 4.000 Ulusal Muhafız askeri görevde bulunuyor. Çarşamba günü ayrıca 700 Deniz Piyadesi, şehirde devriye görevine başlayacak.

BARIŞÇIL PROTESTOLAR VE GARGİNLİKLER

Protestolar çoğunlukla barışçıl geçse de Trump, “Los Angeles’taki isyancılar bizi durduramaz” dedi. Savunma Bakanı ise bu operasyonun 134 milyon dolara mal olacağını duyurdu. Kaliforniya yöneticileri, Trump’ın Ulusal Muhafızları göreve çağırmasını eleştiriyor. Vali Gavin Newsom, Trump’ı yalnızca kendi egosunu tatmin etmekle suçladı ve bu karara karşı dava açtı. Trump ve Newsom arasındaki gerilim artıyor. Trump, Newsom’u “yetersiz” bulurken, Newsom, Trump’ın protestolara verdiği tepkiyi Star Wars temalı bir video ile alay konusu yaptı.