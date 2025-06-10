L.a. Protestolarında Tomasi Plastik Mermiyle Yaralandı

PROTESTOLARDA YAŞANAN OLAY

ABD’nin Los Angeles kentinde birkaç gündür devam eden protesto gösterileri sırasında görev yapan Avustralyalı gazeteci Lauren Tomasi, olayları canlı izlediği esnada polis tarafından plastik mermiyle vuruldu. O anlar kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Seven Network muhabiri olan Tomasi, protestoları yerinde takip ederek gelişmeleri canlı yayında aktarıyordu. Ancak, kalabalığı dağıtmaya çalışan Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekiplerinin müdahalesi sırasında hedef haline geldi ve plastik mermiyle yaralandı. Görüntülerde, Tomasi’nin açıkça basın mensubu olduğunu belirten medya yeleği giydiği halde vurulması dikkat çekti.

SAĞLIK DURUMU VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Olayın ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Tomasi, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak basına yönelik bu tarz müdahalelerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Tomasi, “Gazeteciler olarak sahada işimizi yaparken güvenliğimizin sağlanması gerekiyor” dedi. Basın özgürlüğü savunucuları ve uluslararası medya kuruluşları, yaşanan olayı sert bir şekilde kınadı. LAPD’nin protestolardaki sert tutumu yeniden eleştirildi.

GÖSTERİLERDEKİ ARTAN GİDİŞAT

Son dönemde ABD’deki bazı göçmen politikalarına karşı yükselen halk tepkisi, Los Angeles sokaklarında büyüyen bir öfkeye dönüşmüş durumda. Gösteriler sırasında sadece Tomasi değil, birçok gazetecinin de benzer şekilde polis müdahalesine maruz kaldığı bildiriliyor. Gözlemciler, olayların gidişatının basın özgürlüğü açısından endişe verici bir tablo oluşturduğunu vurguluyor. Los Angeles Polis Departmanı, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Tomasi’nin vurulma anını gösteren video, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve polis şiddeti yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.