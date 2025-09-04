Haberler

L.B. Üç Kişiyi Tabancayla Yaraladı

İZMİR’DE SİLAHLI SALDIRI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, L.B. (20) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan 3 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı. Olay, saat 17.30 sularında Atatürk Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, L.B., husumetli olduğu O.G. (23) ve O.B. (23) ile T.A. (24) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma büyüyünce, L.B. tabanca ile 3 kişiye ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan O.G., O.B. ve T.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personeli tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olaydan kısa süre sonra, L.B. suç aleti olan tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

