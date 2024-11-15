L-Gante’den Galatasaraylıları Çıldırtan Hareket!

ICARDI VE WANDA NARA’NIN GELİŞMELERİ

Icardi ve Wanda Nara cephesinde olaylar durulmuyor. Bu sefer Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante, Galatasaray taraftarlarını kızdıracak bir hareket sergiledi. L-Gante, bir canlı yayına Fenerbahçe forması giyerek katıldı ve Türkiye’de konser vereceğini açıklamış oldu. Sosyal medya üzerinden yankı uyandıran bu olay, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

AS’ın haberine göre, Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi’ye cinsiyete dayalı şiddet suçlamasıyla hukuki süreç başlattı. Haberde, Mauro Icardi’nin kızlarını görmek için Arjantin’e gittiği ve ziyaretini geç saatte gerçekleştirdiği ifade edildi. O sırada Wanda Nara ve çocuklarının uyuduğu belirtilirken, çift arasında geçen tartışmaya da yer verildi. Wanda Nara’nın Icardi’ye evden ayrılmasını söylediği ve bu konuşmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi. Tartışmanın ardından, Mauro Icardi’nin eşyalarını alarak evden hızlıca çıktığı bildirildi.

MAHKEME GÜNDEMDE

Wanda Nara’nın, bu çerçevede Icardi hakkında resmi bir şikayette bulunduğu ve yıldız futbolcunun 15 Kasım’da Buenos Aires’te mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Mauro Icardi’nin, ayrılık süreci sırasında Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası ‘kadına şiddet’ suçlamasıyla yasal işleme tabi tutulduğu öne sürülmekte. Galatasaray, Mauro Icardi’nin gözaltına alındığı iddialarını sert bir dille yalanladı ve şu sözlere yer verdi; “Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”