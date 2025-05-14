L. Graham, Türkiye’nin Rolunu Vurguladı

ABD’Lİ SENATÖR LINDSEY GRAHAM’IN ANKARA ZİYARETİ

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin bölgesindeki önemi üzerine açıklamalarda bulundu. Graham, Türk müttefiklerle iş birliği yaparak, “Türkiye, İsrail ve hepimizin barış içinde bir arada yaşaması için bir yol bulmaya çalışıyorum.” dedi. Graham, Ankara’da Anıtkabir ziyareti sonrası X hesabında bir video mesaj paylaştı.

ANITKABİR ZİYARETİNİN ANLAMINI VURGULADI

Anıtkabir’de Türk ulusunun kurucusu Atatürk’e saygı sunduğunu belirten Graham, “Suriye’ye barış ve istikrar getirmek için bir yol bulmaya çalışmak üzere buradayım.” yorumunu yaptı. Türk-Amerikan ilişkilerine dair, “Türkiye bu bölgede önemli bir oyuncu ve ABD’nin önemli bir müttefiki; bazı farklılıklarımız var ama Türkiye birçok konuda önemli katkılar yapıyor.” ifadelerini kullandı. Graham, ziyaretinin amacının bölgede istikrarı artırmak için Türkiye ile iş birliği olduğunu ifade etti.