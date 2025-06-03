L. Musetti, T. Tiafoe’yi Yendi

FRANSA AÇIK’TA MUSSETTI YARI FİNALE YÜKSELDİ
Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık’ta, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti, ABD’li Frances Tiafoe’yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fransa’nın Paris kentinde gerçekleşen turnuvanın 10. gününde, tek erkekler çeyrek final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Musetti ile dünya 12 numarası Tiafoe karşı karşıya geldi.
MÜCADELE 2 SAAT 47 DAKİKA SÜRDÜ
Musetti, 2 saat 47 dakika süren bu zorlu mücadeleden galip çıkarak, rakibini 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-2’lik setlerle 3-1 mağlup etti. 23 yaşındaki sporcu, yarı finalde Tommy Paul ile Carlos Alcaraz arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.