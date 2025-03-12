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L’Oréal, La Roche-Posay Ürününü Toplatıyor

ÜRÜNÜN TOPLATILMASININ NEDENİ

Fransız kozmetik şirketi L’Oréal, La Roche-Posay markası altında satışa sunduğu “Duo Akne Leke Tedavisi” isimli ürününü, içeriğinde bulunan benzoil peroksit nedeniyle ABD pazarından toplama kararı aldı. Türkiye’de de popüler olan bu ürünün, bazı durumlarda kanserojen bir maddeye dönüşebileceği iddiaları dikkat çekiyor.

KANSEROJEN BİLEŞEN İDDİALARI

Bloomberg’de yayımlanan bilgiye göre; La Roche-Posay temsilcileri, benzoil peroksitin yüksek sıcaklık ve UV ışınları gibi etkenlere maruz kaldığında, benzen adı verilen kanserojen bir bileşene dönüşme riski taşıdığını aktarıyor. Ancak markanın sözcüsü, bu bileşenin yalnızca belirli bir üretim partisi içinde eser miktarda bulunduğunu duyuruyor.

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